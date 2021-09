Titolo: Offro lavoro in gelateria



Azienda: Gelateria



Descrizione:: DESCRIZIONE Cerchiamo per subito ragazzi per lavorare in gelateria . Siamo ancora aperti fino a ottobre e offriamo Vito e alloggio. Manda il tuo CV con una foto .ti aspettiamo….

Luogo:: Santo Stefano Di Cadore, Belluno