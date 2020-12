Titolo: Offro lavoro da casa per guadagno extra mensile



Azienda: Eliana



Descrizione:: DESCRIZIONE Sono Eliana ho 29 anni e sto cercando persone per il mio team! Siamo un gruppo di mamme, studentesse, lavoratrici che vogliono un guadagno mensile extra. Non sono richieste doti particolari se non serietà, costanza ed entusias…

Luogo:: Vittoria, Ragusa