Titolo: offro lavoro come barista



Azienda: CAFFE FONTANA SNC



Descrizione:: DESCRIZIONE cercasi barista per stagione estiva inizio Giugno primi di Settembre possibilmente con esperienza per bar centrale per info contattare Joe 3333431899-Carla3711500129-Rossella 3406264022…

Luogo:: Enego, Vicenza