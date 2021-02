Titolo: Offro lavoro. Cercasi personale attivit ristorativa-bar



Azienda: fattore c sas



Descrizione:: DESCRIZIONE Ricerchiamo per attività ristorativa-bar sita in flero (BS) personale di sala e cucina. È richiesto un minimo di esperienza nel settore. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi di età compresa tra i 20 e i 40. I colloqui verranno…

Luogo:: Flero, Brescia