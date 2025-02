OFFLAGA DISCO PAX: Festeggiando 20 Anni di ‘Socialismo Tascabile’

Nuove date sono state aggiunte al tour dei Offlaga Disco Pax per celebrare i vent’anni di “Socialismo Tascabile (Prove Tecniche di Trasmissione)”. In seguito ai 13 sold out in prevendita, Roma, Torino e Milano avranno concerti raddoppiati, mentre Bologna avrà quattro appuntamenti tra marzo e aprile. Max e Daniele affermano: “Celebriamo il disco che ci ha cambiato la vita”. Nonostante dieci anni di separazione e la scomparsa di Enrico Fontanelli nel 2014, le canzoni rimangono parte di loro. Sarà un’opportunità per chi ha amato il disco di rivivere quei momenti.

Il disco, uscito il 7 marzo 2005, ha raggiunto lo status di cult grazie a continui ristampe e milioni di ascolti digitali. Brani come “Robespierre” sono diventati inni generazionali. A distanza di vent’anni, le storie raccontate rimangono vive nel cuore dei fan. L’album è nato spontaneamente da tre ragazzi di Reggio Emilia, uniti dalla stessa visione e passioni condivise. Daniele Carretti e Max Collini sono pronti a tornare sul palco accompagnati da Mattia Ferrarini, che si unisce perfettamente all’identità del gruppo. In occasione del tour, verrà riproposto il catalogo della band, inclusa la pubblicazione su vinile del Prototipo Ep, uscito nel 2010.

Le date del tour includono eventi a Livorno, Bologna, Torino, Firenze, Milano, Roncade, Roma, Napoli e Molfetta, con la maggior parte già sold out. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il loro profilo Instagram.