Officina Confesercenti: Sostegno all’Imprenditoria Femminile

Impresa Donna Confesercenti, insieme a Giovani Imprenditori Confesercenti e Confesercenti Liguria, presenta ‘Officina Confesercenti’, un’iniziativa rivolta alle microimprese associate per facilitare soluzioni, opportunità di confronto e nuovi strumenti a sostegno delle attività economiche locali. Francesca Recine, coordinatrice di Impresa Donna Genova, sottolinea l’importanza di fornire supporto alle imprenditrici, che affrontano diverse difficoltà. L’iniziativa prevede incontri tematici, il primo dei quali sul tema dell’imprenditoria femminile, programmato per il 26 giugno alle 13.30 presso la sede di Confesercenti a Genova.

Dal report Istat, emerge che in Italia ci sono oltre 4,8 milioni di imprenditori, di cui il 29,7% sono donne, generalmente più giovani rispetto ai maschi. Nella fascia sotto i 35 anni, la presenza femminile è del 37,1%. Le donne operano soprattutto nel settore dei servizi, dove rappresentano il 34,2% degli imprenditori. Circa un milione di imprenditrici lavora senza dipendenti, con una prevalenza tra le under 35 e nel Nord-Ovest. Inoltre, le imprenditrici mostrano un livello di istruzione superiore rispetto agli uomini.

In Liguria, alle statistiche del 2014, risultano 35.053 imprese femminili, corrispondenti al 22,1% del totale regionale. I dati indicano una sostanziale stabilità delle imprenditrici nel 2023, con una crescita a Imperia e una lieve diminuzione a Savona. Per partecipare all’evento del 26 giugno, gli interessati devono registrarsi tramite un link fornito. Il programma prevede un’accoglienza, saluti istituzionali e interventi su tendenze dell’imprenditoria femminile in Liguria e opportunità bancarie.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.genovatoday.it