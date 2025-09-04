20.2 C
Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati. Ci dedichiamo a trovare professionisti che condividano i valori e la cultura delle aziende del nostro network.

Per un nostra cliente, leader nei servizi di testing e certificazione nel comparto industriale, cerchiamo un Office Manager. La persona selezionata garantirà il corretto funzionamento della sede e il rispetto delle procedure aziendali.

Attività principali:

  • Accoglienza e registrazione dei visitatori
  • Gestione del centralino e smistamento delle chiamate
  • Distribuzione e gestione della corrispondenza
  • Controllo del corretto funzionamento di locali e attrezzature
  • Attivazione di interventi di manutenzione
  • Supporto e coordinamento di fornitori esterni
  • Gestione delle scorte di cancelleria
  • Archiviazione e gestione documentale
  • Supporto alle attività di acquisto
  • Predisposizione della documentazione per accesso a cantieri esterni

Requisiti richiesti:

  • Ottima padronanza di Office, in particolare Excel e Word
  • Precisione e ottime capacità organizzative
  • Spiccate doti relazionali e comunicative
  • Autonomia operativa e proattività
  • Appartenenza alle Categorie Protette – Art. 68/99

Requisiti preferenziali:

  • Esperienza nella gestione della documentazione tecnica
  • Conoscenza di base del D.Lgs. 81/08
  • Familiarità con DVR, POS e piani di emergenza

Offerta:

  • Contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • Retribuzione commisurata all’esperienza
  • Ambiente aziendale inclusivo

Sede di lavoro: Monza (MB)
Modalità di lavoro: in presenza

Se sei interessato, invia la tua candidatura!


