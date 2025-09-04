Per un nostra cliente, leader nei servizi di testing e certificazione nel comparto industriale, cerchiamo un Office Manager. La persona selezionata garantirà il corretto funzionamento della sede e il rispetto delle procedure aziendali.
Attività principali:
- Accoglienza e registrazione dei visitatori
- Gestione del centralino e smistamento delle chiamate
- Distribuzione e gestione della corrispondenza
- Controllo del corretto funzionamento di locali e attrezzature
- Attivazione di interventi di manutenzione
- Supporto e coordinamento di fornitori esterni
- Gestione delle scorte di cancelleria
- Archiviazione e gestione documentale
- Supporto alle attività di acquisto
- Predisposizione della documentazione per accesso a cantieri esterni
Requisiti richiesti:
- Ottima padronanza di Office, in particolare Excel e Word
- Precisione e ottime capacità organizzative
- Spiccate doti relazionali e comunicative
- Autonomia operativa e proattività
- Appartenenza alle Categorie Protette – Art. 68/99
Requisiti preferenziali:
- Esperienza nella gestione della documentazione tecnica
- Conoscenza di base del D.Lgs. 81/08
- Familiarità con DVR, POS e piani di emergenza
Offerta:
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato
- Retribuzione commisurata all’esperienza
- Ambiente aziendale inclusivo
Sede di lavoro: Monza (MB)
Modalità di lavoro: in presenza
Se sei interessato, invia la tua candidatura!
