Office Assistant Part

Offriamo:
– Smart working per 2-3 giorni alla settimana.
– Contratto a tempo indeterminato.
– RAL fino a 30.000 euro annui lordi, riparametrata in base al part-time.
La figura si occuperà di:
– Gestione della segreteria generale (agenda, corrispondenza, telefonate).
– Organizzazione di riunioni, trasferte e meeting aziendali.
– Rapporti con i fornitori.
– Ricezione pacchi.
– Gestione e archiviazione documentale.
– Attività di back office a supporto delle funzioni interne.
Il profilo ideale ha i seguenti requisiti:
- Ottima conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato)
- Esperienza pregressa in ruolo analogo
- Disponibilità immediata (considerata un plus)
Se sei interessato/a, invia la tua candidatura!
