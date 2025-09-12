22.5 C
Per conto di un gruppo internazionale del settore chimico, con sede a Milano, ricerchiamo un/una Office Assistant part-time mattutino (4 o 6 ore al giorno), disponibile a lavorare per l’intera giornata per 4-5 giorni al mese.

Offriamo:
– Smart working per 2-3 giorni alla settimana.
– Contratto a tempo indeterminato.
– RAL fino a 30.000 euro annui lordi, riparametrata in base al part-time.

La figura si occuperà di:
– Gestione della segreteria generale (agenda, corrispondenza, telefonate).
– Organizzazione di riunioni, trasferte e meeting aziendali.
– Rapporti con i fornitori.
– Ricezione pacchi.
– Gestione e archiviazione documentale.
– Attività di back office a supporto delle funzioni interne.

Il profilo ideale ha i seguenti requisiti:

  • Ottima conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato)
  • Esperienza pregressa in ruolo analogo
  • Disponibilità immediata (considerata un plus)

Se sei interessato/a, invia la tua candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

