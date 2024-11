Offesa alla Memoria di Giulia: Un’Umiliazione Inaccettabile

Gino Cecchettin, padre di Giulia, una giovane uccisa un anno fa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, ha condiviso il suo dolore attraverso i social media. In particolare, ha reagito alle dichiarazioni dell’avvocato difensore di Turetta durante l’udienza del processo a Venezia. Turetta è accusato di omicidio volontario aggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere. La richiesta del PM Andrea Petroni era stata di una condanna all’ergastolo.

L’avvocato Giovanni Caruso, del team difensivo di Turetta, ha messo in discussione le aggravanti presentate dalla procura, sostenendo che le indicazioni di premeditazione non sarebbero valide. Caruso ha affermato che la lista di cose da fare e un piano di fuga redatti da Turetta prima dell’omicidio dimostrerebbero solo la premeditazione per un sequestro e non per un omicidio. Questa argomentazione ha suscitato la reazione di Gino Cecchettin, che ha espresso il suo sentire di essere stato offeso e di vedere umiliata la memoria della figlia.

Cecchettin ha ritenuto fondamentale chiarire che pur riconoscendo il diritto alla difesa, è altrettanto importante che questa si svolga nel rispetto della dignità delle vittime e dei loro familiari. Ha sottolineato che esiste un confine, che pur non essendo formalmente codificato, è basato sul buon senso e sul rispetto umano. Il padre di Giulia ha utilizzato le sue piattaforme social per esprimere la sua posizione, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di considerare le emozioni e il dolore delle persone coinvolte.

In sintesi, l’udienza del processo ha riacceso il dibattito sulla giustizia e sulla difesa, evidenziando il conflitto tra il diritto di un imputato e il rispetto per la memoria di una vittima. Gino Cecchettin continua a lottare per onorare la figura della figlia, mentre il processo si sviluppa con tensioni e alti sentimenti.