Offerte voli in Black Friday: risparmia per il tuo viaggio

Il Black Friday è il momento ideale per scoprire offerte vantaggiose su voli nazionali, europei e intercontinentali, rendendo accessibili weekend e viaggi a lungo raggio. Con alcuni accorgimenti, come la flessibilità sulle date e il monitoraggio dei prezzi, puoi ottenere tariffe difficili da trovare in altri periodi dell’anno.

Il Black Friday avrà luogo il 28 novembre. Tuttavia, molte compagnie aeree inizieranno a offrire promozioni già dal 24 novembre e continueranno fino al Cyber Monday, il 1° dicembre. Alcuni brand estendono le offerte fino a metà settimana successiva. Le compagnie low cost tendono a proporre offerte lampo con posti limitati, mentre altre offrono promozioni valide per alcuni giorni, spesso con codici sconto.

Tra le compagnie che partecipano al Black Friday, Ryanair offrirà accesso anticipato alle sue promozioni per i membri Prime. Vueling avvierà le sue offerte il 28 novembre, mentre Lufthansa offrirà vantaggi simili per i membri del programma fedeltà. Air Europa prevede sconti fino al 25%, e Iberia proporrà le sue offerte dal 28 novembre.

Durante la settimana del Black Friday, i prezzi dei voli possono essere inferiori del 10-20% rispetto alla media annuale. Si stimano sconti del 15,59% sui voli nazionali e del 16,37% sui voli europei. Anche i voli intercontinentali beneficeranno di una riduzione media del 13,63%.

Le destinazioni più gettonate per il Black Friday includono città come Londra, Parigi e Barcellona per weekend brevi e mercatini di Natale in città come Vienna e Budapest. Non mancano neppure le mete al mare come le Isole Canarie e le località di lungo raggio come New York e Dubai. Inoltre, per chi cerca neve, le Alpi offrono accesso a molte località sciistiche.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo