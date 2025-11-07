Offerte natalizie in Egitto: feste tra mare e sole

ETI Viaggi presenta una serie di offerte speciali per Natale e Capodanno in Egitto, ideale per chi desidera trascorrere le festività in un ambiente caldo e accogliente. Il tour operator, leader in Europa per i viaggi in Egitto, offre pacchetti per Sharm el Sheikh, con voli diretti da Verona e Bari a prezzi competitivi. È l’occasione perfetta per scoprire il Mar Rosso durante il periodo più incantevole dell’anno.

Optare per il Mar Rosso per le feste significa lasciare dietro di sé il freddo invernale, ritrovando sole, colori vivaci e relax. Sharm el Sheikh, con le sue acque cristalline e spettacolari tramonti, è una delle destinazioni più popolari tra gli italiani. ETI Viaggi propone soggiorni in strutture di alto livello come il Grand Hotel Sharm El Sheikh 5 e lo Sharm Plaza Hotel 4, dove comfort e qualità dei servizi sono garantiti.

Per chi vuole partire prima delle festività, ci sono pacchetti da Verona e Bari a prezzi vantaggiosi. Da Verona, il Grand Hotel Sharm El Sheikh 5 parte da 999,00 euro a persona, mentre lo Sharm Plaza Hotel 4 da 919,00 euro. Da Bari, il Grand Hotel è disponibile da 969,00 euro e lo Sharm Plaza da 889,00 euro.

Per chi desidera festeggiare il Capodanno in riva al mare, le offerte partono il 27 dicembre. Da Verona, il Grand Hotel costa 1.179,00 euro e lo Sharm Plaza 1.069,00 euro. Da Bari, il Grand Hotel è a 1.149,00 euro, mentre lo Sharm Plaza è disponibile da 1.039,00 euro.

I pacchetti includono volo charter, trasferimenti, soggiorno, trattamento all inclusive, bagaglio e assistenza in loco, rendendo la vacanza perfetta per coppie, famiglie e gruppi di amici. ETI Viaggi, con una solida esperienza, offre sicurezza e professionalità nel turismo internazionale, garantendo vacanze curate nei minimi dettagli.

