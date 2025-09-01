Offerte di lavoro in provincia di Alessandria questa settimana

In provincia di Alessandria, sono disponibili diverse offerte di lavoro, rivolte a chi è in possesso di SPID e a chi non lo ha ancora. Le candidature possono essere inviate attraverso il portale www.iolavoro.org oppure via email specificando il codice dell’offerta.

Il Centro per l’Impiego di Alessandria è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare telefonicamente il numero 0131037973 o scrivere a [email protected].

Tra le posizioni aperte, si cerca un tirocinate addetto al banco per la vendita di alimentari, preferibilmente con licenza media. Si richiede voglia di apprendere e capacità di interazione, con un contratto di tirocinio full time.

Si cercano inoltre un responsabile per un punto bar e ristorazione, con esperienza, e un assistente familiare per supporto a persone parzialmente autosufficienti, quest’ultimo richiede disponibilità anche notturna.

Sono aperte anche posizioni per neodiplomati in ragioneria, per un tirocinio retribuito in un centro di elaborazione dati e per un gommista di mezzi pesanti in azienda cooperativa.

Per l’edilizia, si ricerca personale con esperienza in muratura per lavori in quota e un collaudatore manutentore per cisterne/containers nel settore chimico.

Infine, sono disponibili ruoli come addetto paghe e contributi in uno studio di consulenza e diverse posizioni riservate a persone con disabilità nel settore della vendita e delle pulizie.

Per candidarsi, è necessario seguire le indicazioni specifiche riportate nei singoli annunci.