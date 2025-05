Offerta Lavoro: Senior Data Analyst nel Marketing a Milano

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Senior Data Analyst | Field Marketing | MILANO



🏢 Azienda: CPM International



📍 Luogo: Milano

Siamo alla ricerca di un Senior Data Analyst per unirsi al nostro team di Field Marketing a Milan. Se possiedi esperienza nella raccolta e analisi di dati, competenze avanzate in Excel e strumenti di BI, oltre a una forte capacità di interpretare trend di mercato, questa è l’opportunità che fa per te! Tra i requisiti principali ci sono un background in statistica o economia, esperienza nella gestione di progetti e ottime doti comunicative. Unisciti a CPM International e contribuisci a guidare le decisioni strategiche in un ambiente dinamico e innovativo. Scopri di più e candidati oggi stesso!