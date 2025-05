Offerta Lavoro: Laureato in Economia per Sostenibilità Aziendale

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Laureata/laureato materie economiche per ufficio sostenibilità e conformità aziendale



🏢 Azienda: QuoJobis



📍 Luogo: Bergamo

QuoJobis, realtà dinamica e innovativa, è alla ricerca di un/a Laureato/a in Materie Economiche per rafforzare il proprio ufficio sostenibilità e conformità aziendale. Se sei appassionato/a di tematiche ambientali e vuoi contribuire a un futuro sostenibile, questa è l’opportunità che fa per te!

Requisiti Principali:

Laurea in Economia, Gestione Aziendale o affini

Conoscenza delle normative in materia di sostenibilità

Capacità di analisi e problem-solving

Ottime doti comunicative e relazionali

Unisciti a noi per fare la differenza! Scopri di più su questa posizione entusiasmante e invia la tua candidatura. Non perdere l’opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e contribuire a progetti innovativi!