Offerta Lavoro: Addetto/a ai Social Media e Gestione

Offerta di Lavoro: Addetto/a ai Social Media – Impiegato/a Gestione S | Genova

Stiamo cercando un/a Addetto/a ai Social Media altamente motivato/a per unirsi al nostro team a Genova. Se hai una passione per il mondo digitale e un’ottima conoscenza delle principali piattaforme social, questa è l’opportunità che fa per te!

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nella gestione di social media

Eccellenti capacità di scrittura e comunicazione

Creatività e abilità nel creare contenuti accattivanti

Conoscenza degli strumenti di analisi e monitoraggio

Entra a far parte di un ambiente dinamico e stimolante! Se desideri contribuire alla crescita della nostra azienda, scopri di più e invia la tua candidatura. Non perdere questa occasione!