Offerta iniziale di 1,5 milioni da Sotheby’s

La famosa opera d’arte “Comedian” di Maurizio Cattelan, che presenta una banana attaccata a un muro con nastro adesivo, sarà all’asta da Sotheby’s a New York il 20 novembre, con una base d’offerta di 1,5 milioni di dollari. Inizialmente venduta nel 2019 per 120mila dollari, ha suscitato ampi dibattiti riguardo al suo valore artistico e al suo significato. L’acquirente dell’opera riceverà una banana, un rotolo di nastro adesivo, un certificato di autenticità e istruzioni per il montaggio.

Il significato dell’opera è stato oggetto di molteplici interpretazioni. Alcuni vedono in “Comedian” una provocazione riguardo al valore che attribuiamo agli oggetti, evidenziando l’assurdità di certi meccanismi consumistici. Inoltre, l’opera potrebbe richiamare alla mente la celebre banana di Andy Warhol, aggiungendo una dimensione alla riflessione sull’arte e il commercio. Il valore economico stesso è fondamentale per il concetto dell’opera; senza di esso, la banana perderebbe la sua essenza artistica e tornerebbe a essere un semplice frutto.

Un aspetto notevole è che chi si aggiudica la “banana” non riceverà l’opera assemblata, ma un “kit” per la sua installazione. Sotheby’s ha mantenuto riservato il nome del venditore, che ha acquisito l’opera da uno dei compratori originali. David Galperin, responsabile dell’arte contemporanea della casa d’aste, ha descritto “Comedian” come un’opera di grande provocazione, sottolineando che sarà il pubblico a determinarne il valore durante l’asta.

L’opera di Cattelan ha visto varie imitazioni e in più occasioni è stata mangiata. Un episodio si è verificato nel 2023 in un museo di Seul, dove un giovane ha giustificato il suo gesto affermando di essere affamato. Nel 2023, Cattelan ha anche ottenuto un riconoscimento legale in Florida per il suo diritto di proprietà intellettuale sulla banana, vincendo una causa contro un altro artista che dichiarava di essere l’ideatore originale. Vale la pena notare che né la banana né il nastro adesivo esposti sono gli originali; la banana utilizzata era stata acquistata in un supermercato e aveva subito una fine inaspettata quando un artista ha deciso di mangiarla di fronte a un pubblico incredulo.