Offerta Imperdibile: Motorola Moto G54 in Promozione da Esselunga

Dopo una breve pausa estiva, Esselunga ripropone il suo volantino con offerte tecnologiche a “prezzi corti”. Tra i prodotti in promozione, spicca il Motorola Moto G54, disponibile dal 12 al 25 settembre, presentato nella sua versione con 256 GB di spazio di archiviazione. Questo smartphone entry level è di buona qualità e include un’ampia gamma di caratteristiche.

Il Moto G54 supporta la connettività 5G e ha un display Oled da 6,5 pollici, che offre una buona esperienza visiva. È dotato di una doppia fotocamera, composta da un sensore principale da 50 Megapixel e un secondo sensore da 2 Megapixel, permettendo di scattare foto di qualità. La memoria RAM è notevole, con 12 GB, e la batteria ha una capacità di 5.000 mAh, garantendo un’autonomia sufficiente per l’uso quotidiano.

Esselunga propone questo smartphone a un prezzo di 159 euro, un’occasione da non perdere per chi cerca un dispositivo solido e performante. Tuttavia, è importante notare che l’offerta è a disponibilità limitata e valido solo fino al 25 settembre. Pertanto, si consiglia ai clienti di verificare la disponibilità del prodotto presso il proprio punto vendita prima di recarsi a comprarlo.

In sintesi, il volantino Esselunga presenta un’ottima opportunità per… gli appassionati di tecnologia e per chi desidera entrare nel mondo degli smartphone 5G senza spendere una fortuna. Il Moto G54 si distingue non solo per il suo buon rapporto qualità-prezzo, ma anche per le sue specifiche tecniche che soddisfano le esigenze di utilizzo quotidiano, dai social media ai giochi leggeri. L’importante è affrettarsi, poiché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.