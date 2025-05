Offerta di Lavoro: Specialista Amministrazione e Contabilità

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Specialista Amministrazione e Contabilità (M/F)



🏢 Azienda: Inserita da: Baumann



📍 Luogo: Cavaion Veronese, Verona

Cerchiamo un Specialista Amministrazione e Contabilità da inserire nel nostro team a Cavaion Veronese. Se hai una solida esperienza in contabilità, una buona conoscenza delle normative fiscali e sei in grado di gestire l’amministrazione aziendale con precisione, questa è l’occasione che fa per te!

Requisiti principali:

Laurea in Economia o discipline affini

Esperienza pregressa in ruoli simili

Competenza nell’utilizzo di software di contabilità

Ottime capacità analitiche e relazionali

Unisciti a noi e contribuisci attivamente alla crescita di Baumann! Scopri di più e invia la tua candidatura oggi stesso!