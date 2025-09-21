Offerta di Lavoro per Junior Analyst

22.2 C
Junior Member of Expert Team

Egon Zehnder è la principale azienda al mondo nel campo della ricerca di dirigenti e consulenza per la leadership. Fondata nel 1964, conta 63 sedi in 36 paesi.

Leadership per un mondo migliore. Vuoi contribuire all’individuazione e all’attrazione dei migliori leader?

Il candidato lavorerà a stretto contatto con i colleghi, fornendo supporto alla ricerca per specifici incarichi e opportunità di sviluppo commerciale. Inoltre, manterrà e svilupperà le informazioni interne dell’azienda.

Responsabilità principali:

  • Supporto diretto per le assegnazioni, creando e attuando strategie di ricerca insieme al consulente e al cliente.
  • Identificazione e verifica di candidati rilevanti utilizzando il database interno e motori di ricerca online.
  • Assistenza in progetti di mappatura di mercato.
  • Preparazione di documentazione completa per i client (ad es. strategie di ricerca, pitch packs, ecc.).
  • Supporto a colleghi locali e internazionali con idee e fonti di candidati.
  • Sviluppo di una solida conoscenza del mercato, condividendo le intuizioni acquisite durante i progetti.
  • Mantenimento delle informazioni di alta qualità monitorando sviluppi di mercato, aggiornamenti aziendali e cambiamenti di personale.
  • Segnalazione a colleghi di cambiamenti chiave nel mercato, evidenziando opportunità di sviluppo commerciale.

Requisiti:

  • Laurea triennale o magistrale.
  • Interesse per la ricerca di dirigenti e aziende di consulenza.
  • Forti competenze analitiche e di gestione dei progetti.
  • Attenzione ai dettagli e approccio orientato ai risultati.
  • Capacità di comunicare idee e intuizioni in documenti e presentazioni chiare.
  • Eccellenti capacità di collaborazione in ambienti interculturali.
  • Fluenza in italiano e inglese.

Benefici:

  • Espansione internazionale in un ambiente altamente collaborativo e dinamico.
  • Posizione a Milano.

Se il tuo profilo corrisponde ai nostri criteri, ti contatteremo personalmente.


