Offerta di Lavoro per Junior Analyst

Egon Zehnder è la principale azienda al mondo nel campo della ricerca di dirigenti e consulenza per la leadership. Fondata nel 1964, conta 63 sedi in 36 paesi.
Leadership per un mondo migliore. Vuoi contribuire all’individuazione e all’attrazione dei migliori leader?
Il candidato lavorerà a stretto contatto con i colleghi, fornendo supporto alla ricerca per specifici incarichi e opportunità di sviluppo commerciale. Inoltre, manterrà e svilupperà le informazioni interne dell’azienda.
Responsabilità principali:
- Supporto diretto per le assegnazioni, creando e attuando strategie di ricerca insieme al consulente e al cliente.
- Identificazione e verifica di candidati rilevanti utilizzando il database interno e motori di ricerca online.
- Assistenza in progetti di mappatura di mercato.
- Preparazione di documentazione completa per i client (ad es. strategie di ricerca, pitch packs, ecc.).
- Supporto a colleghi locali e internazionali con idee e fonti di candidati.
- Sviluppo di una solida conoscenza del mercato, condividendo le intuizioni acquisite durante i progetti.
- Mantenimento delle informazioni di alta qualità monitorando sviluppi di mercato, aggiornamenti aziendali e cambiamenti di personale.
- Segnalazione a colleghi di cambiamenti chiave nel mercato, evidenziando opportunità di sviluppo commerciale.
Requisiti:
- Laurea triennale o magistrale.
- Interesse per la ricerca di dirigenti e aziende di consulenza.
- Forti competenze analitiche e di gestione dei progetti.
- Attenzione ai dettagli e approccio orientato ai risultati.
- Capacità di comunicare idee e intuizioni in documenti e presentazioni chiare.
- Eccellenti capacità di collaborazione in ambienti interculturali.
- Fluenza in italiano e inglese.
Benefici:
- Espansione internazionale in un ambiente altamente collaborativo e dinamico.
- Posizione a Milano.
Se il tuo profilo corrisponde ai nostri criteri, ti contatteremo personalmente.
