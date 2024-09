Titolo: ROMA-NAPOLI-CERCO HOSTESS OFFRO LAVORO DI FIGURANTE DI SALA IN NIGHT CLUB



Azienda: lavorohostessnightclub



Descrizione:: per lavoro serio nei nostri eleganti locali in UMbria Lazio Toscana e molise.Anche senza esperienza,massimo 35 anni. assumiamo… a secondo delle professionalità e presenza, con contratto regolare di lavoro e.n.p.a.l.s.-full time Cerchiamo ragazze di bella…



Luogo:: Roma

Navigazione articoli