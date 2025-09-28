21.3 C
Lavoro

Offerta di lavoro: Community Manager

Hai una passione per la comunicazione e il community building? L’Associazione Multipotenziali Italia cerca un Community Manager Junior motivat per supportare la nostra community su Instagram e Telegram.

Volontariato – Collaborazione da remoto

Siamo la prima realtà italiana dedicata alla multipotenzialità: promuoviamo consapevolezza, connessioni e opportunità per chi ha molti interessi e talenti.

Cosa farai:

  • Gestirai e animerai le community su Instagram e Telegram.
  • Favorirai l’interazione con il pubblico, moderando commenti e messaggi.
  • Collaborerai alla strategia di crescita organica delle community.

Profilo ideale:

  • Interesse per la multipotenzialità e la crescita personale.
  • Buone capacità comunicative e creatività nell’interazione online.
  • Spirito collaborativo, proattività e voglia di imparare.
  • Familiarità con Instagram e Telegram.

Cosa offriamo:

  • Esperienza formativa nel Social Media & Community Management.
  • Mentorship con professionisti del settore comunicazione.
  • Opportunità di networking e crescita personale.
  • Orari flessibili, lavoro completamente da remoto.

Come candidarti:
Invia il tuo CV e, se vuoi, un breve messaggio motivazionale. Ti ricontatteremo dopo aver visionato la tua candidatura.

Unisciti a noi per costruire uno spazio dove la multipotenzialità è una risorsa!


Offerta di lavoro: Community Manager

Cerca un* Community Manager Junior per gestire Instagram e Telegram. Requisito chiave: passione per la multipotenzialità. Beneficio: mentorship con esperti del settore.

Stage in Sales per contatti clienti, richiede disponibilità immediata. Opportunità di crescita professionale in un ambiente innovativo.

Project Engineer HVAC: supporto a PM e Uffici, 3 anni esperienza in termotecnica, crescita professionale in un leader del settore.

Inside Sales: gestisce clienti e supporta le vendite. Richiesta esperienza nel settore Oil&Gas. Beneficio: crescita professionale in un'azienda innovativa.

Business Analyst: analizza performance aziendali. Requisito chiave: 2 anni d'esperienza. Beneficio: guida informata nella crescita strategica.

