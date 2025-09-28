Offerta di lavoro: Community Manager

Hai una passione per la comunicazione e il community building? L’Associazione Multipotenziali Italia cerca un Community Manager Junior motivat per supportare la nostra community su Instagram e Telegram.

Volontariato – Collaborazione da remoto

Siamo la prima realtà italiana dedicata alla multipotenzialità: promuoviamo consapevolezza, connessioni e opportunità per chi ha molti interessi e talenti.

Cosa farai:

Gestirai e animerai le community su Instagram e Telegram.

Favorirai l’interazione con il pubblico, moderando commenti e messaggi.

Collaborerai alla strategia di crescita organica delle community.

Profilo ideale:

Interesse per la multipotenzialità e la crescita personale.

Buone capacità comunicative e creatività nell’interazione online.

Spirito collaborativo, proattività e voglia di imparare.

Familiarità con Instagram e Telegram.

Cosa offriamo:

Esperienza formativa nel Social Media & Community Management.

Mentorship con professionisti del settore comunicazione.

Opportunità di networking e crescita personale.

Orari flessibili, lavoro completamente da remoto.

Come candidarti:

Invia il tuo CV e, se vuoi, un breve messaggio motivazionale. Ti ricontatteremo dopo aver visionato la tua candidatura.

Unisciti a noi per costruire uno spazio dove la multipotenzialità è una risorsa!