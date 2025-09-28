Offerta di lavoro: Community Manager

Hai una passione per la comunicazione e il community building? L’Associazione Multipotenziali Italia cerca un Community Manager Junior motivat per supportare la nostra community su Instagram e Telegram.
Volontariato – Collaborazione da remoto
Siamo la prima realtà italiana dedicata alla multipotenzialità: promuoviamo consapevolezza, connessioni e opportunità per chi ha molti interessi e talenti.
Cosa farai:
- Gestirai e animerai le community su Instagram e Telegram.
- Favorirai l’interazione con il pubblico, moderando commenti e messaggi.
- Collaborerai alla strategia di crescita organica delle community.
Profilo ideale:
- Interesse per la multipotenzialità e la crescita personale.
- Buone capacità comunicative e creatività nell’interazione online.
- Spirito collaborativo, proattività e voglia di imparare.
- Familiarità con Instagram e Telegram.
Cosa offriamo:
- Esperienza formativa nel Social Media & Community Management.
- Mentorship con professionisti del settore comunicazione.
- Opportunità di networking e crescita personale.
- Orari flessibili, lavoro completamente da remoto.
Come candidarti:
Invia il tuo CV e, se vuoi, un breve messaggio motivazionale. Ti ricontatteremo dopo aver visionato la tua candidatura.
Unisciti a noi per costruire uno spazio dove la multipotenzialità è una risorsa!
