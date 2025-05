Offerta di Lavoro: Addetta Vendite Reparto Ortofrutta

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Offerta di Lavoro: Addetta/Addetto Vendite Reparto Ortofrutta – Moncalieri

Sei appassionato del mondo dell’ortofrutta e desideri entrare a far parte di un team dinamico? Siamo alla ricerca di Addetti alla Vendita per il nostro punto vendita di Moncalieri, specializzati nel servizio al cliente per il settore Ho.Re.Ca (Hotel-Restaurant-Catering).

Responsabilità principali:

Collaborare con il Capo Reparto per la gestione dell’area di ortofrutta, contribuendo attivamente all’incremento delle vendite.

Rifornire gli scaffali e predisporre il reparto per valorizzare i prodotti destinati alla clientela professionale.

Assistere i clienti orientandoli nelle loro scelte e rispondendo alle loro richieste con professionalità.

Cosa offriamo:

Inserimento in un Team altamente qualificato .

. Formazione specifica anche per chi non ha esperienza (Sicurezza, HACCP, formazione sui prodotti e procedure interne).

anche per chi non ha esperienza (Sicurezza, HACCP, formazione sui prodotti e procedure interne). Utilizzo di strumenti di lavoro digitali all’avanguardia.

all’avanguardia. Opportunità di crescita interna e professionale.

Requisiti principali:

Passione per il settore dell’ortofrutta.

Capacità relazionali e attitudine al lavoro di squadra.

Flessibilità e disponibilità oraria.

Se sei una persona motivata e desideri far parte di un ambiente stimolante, candidati ora per unirti alla nostra squadra! Visita il sito adzuna.it per inviare la tua candidatura e inizia il tuo percorso professionale nel nostro reparto ortofrutta.

