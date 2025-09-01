Odontoiatria e tecnologia: il primato di Napoli nel mondo

La Scuola di Odontoiatria dell’Università Federico II di Napoli si distingue nel panorama accademico italiano, conquistando il primo posto in due classifiche internazionali, il QS World University Rankings e il ShanghaiRanking, entrambe nel settore Odontoiatria. Questo riconoscimento evidenzia non solo l’eccellenza didattica e di ricerca, ma anche l’abilità dell’ateneo di integrare innovazione e radicamento locale.

Fernando Zarone, professore di protesi e implantoprotesi, sottolinea che questo successo è frutto di un impegno collettivo, dove docenti, ricercatori, collaboratori e studenti hanno contribuito attivamente. L’odontoiatria ha visto recenti progressi grazie all’introduzione di nuove tecnologie. Gli studenti utilizzano scanner intraorali, sistemi di visione 3D e realtà aumentata, migliorando così l’efficacia e l’appeal dell’apprendimento.

La Scuola di Odontoiatria promuove anche il confronto internazionale tramite accordi con università estere, come quella di Can Tho in Vietnam e l’Università di Fetz in Marocco. Questi scambi ringiovaniscono il panorama accademico e offrono occasioni di crescita agli studenti.

Il conseguimento di risultati così prestigiosi è supportato da una rete interna che valorizza l’eccellenza. Zarone evidenzia l’importanza della collaborazione tra il rettore, i dipartimenti e i coordinatori dei corsi, senza la quale non si possono ottenere traguardi significativi.

Tuttavia, l’accesso al corso di odontoiatria presenta delle criticità: 244 iscritti contro 60 posti disponibili. Zarone critica l’idea di aumentare i posti, evidenziando che un approccio professionalizzante richiede un giusto rapporto tra studenti e pazienti per non compromettere la qualità della formazione. Il focus deve rimanere sulla qualità, sostenuta da innovazione tecnologica e collaborazioni internazionali.