Odio sui Social: Condanne per Minacce alla Figlia di Meloni

Un post sui social media ha suscitato un’ondata di indignazione nel panorama politico italiano, dopo che un messaggio di odio ha augurato alla figlia di Giorgia Meloni la stessa sorte di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni vittima di femminicidio. La frase ha colpito nel segno, accendendo le reazioni di esponenti di tutti gli schieramenti.

Antonio Tajani, presidente di Forza Italia, ha definito il gesto “da vigliacchi” e ha dichiarato di essere “inorridito”. Anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha promesso provvedimenti, affermando che chi discrimina il valore della scuola non è meritevole di farne parte. Matteo Salvini ha parlato di linguaggio “aberrante e schifoso”, mostrando solidarietà a Meloni e alla piccola Ginevra.

Dal centrosinistra, Elly Schlein ha condannato le minacce come “orrende e inaccettabili”, sottolineando che il confronto politico non deve mai degenerare in intimidazioni personali. Piero Fassino ha evidenziato la miseria umana di simili affermazioni, mentre rappresentanti di Italia Viva hanno richiesto l’individuazione immediata dell’autore del post.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha messo in guardia dai rischi legati a un linguaggio politico violento, puntualizzando come questo possa alimentare l’odio. Anche Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha espresso massima vicinanza a Meloni, affermando la necessità di combattere qualsiasi forma di incitamento alla violenza, in particolare contro i minori.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it