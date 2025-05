Odio sui social: attacco vile alla figlia di Meloni

Fratelli d’Italia ha denunciato un grave episodio di odio nei confronti della figlia del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un commento inadeguato su Instagram, attribuito a un utente che lavora al Miur, ha auspicato alla bambina la “sorte della ragazza di Afragola”, suscitando reazioni di sdegno. Arianna Meloni ha espresso un abbraccio protettivo per la sorella e la nipote, chiedendo una condanna unanime delle minacce.

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha manifestato solidarietà al Presidente Meloni e annunciato indagini per identificare l’autore del commento. Antonio Tajani, vicepremier, ha definito l’atto vigliacco, cominciando una condanna e mostrando sostegno alla famiglia Meloni.

Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, ha denunciato l’altezza dell’odio contro una bambina, richiamando l’attenzione sulla violenza nei social e richiedendo una reazione ferma delle autorità competenti. Anche Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ha parlato di un attacco vile e miserabile, sottolineando la necessità di vigilanza da parte delle istituzioni e del Parlamento.

Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha invitato a riflettere sul clima d’odio ingiustificato verso il governo, sottolineando che l’odio politico non dovrebbe mai sfociare in attacchi contro i familiari. Simona Malpezzi, senatrice del PD, ha condiviso la stessa condanna, evidenziando l’incredibile violenza di attaccare una bambina per colpire la madre.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com