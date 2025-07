Odessa sotto attacco: colpita da droni russi con vittime

Nella notte, la città di Odessa, nel sud dell’Ucraina, ha subito un attacco massiccio con droni, provocando gravi danni e almeno una vittima. Il sindaco Gennadiy Trukhanov ha riferito che oltre venti velivoli non identificati hanno colpito aree residenziali e infrastrutture civili, causando incendi e feriti. I soccorritori sono stati impegnati a liberare persone imprigionate dalle fiamme in un edificio danneggiato.

In un contesto di crescente tensione, l’Unione Europea ha raggiunto un accordo a Bruxelles per imporre un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il diciottesimo dall’inizio del conflitto. Questo sviluppo giunge dopo che le forze russe hanno lanciato massicci attacchi notturni in diverse regioni ucraine, utilizzando oltre 300 droni e 30 missili, come confermato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le operazioni hanno colpito aree come Donetsk, Dnipro e Kherson, provocando diverse vittime.

Nella regione di Sumy, colpita anche essa nell’ondata di attacchi, migliaia di case sono rimaste senza elettricità a causa dei danni alle infrastrutture criticali. Il conflitto ha portato a un costante aumento delle tensioni, con sanzioni europee che mirano a limitare ulteriormente le attività russe.

In una nota separata, l’Ucraina ha ufficialmente aderito alla Corte Penale Internazionale, diventando il 125esimo paese a ratificare lo Statuto di Roma, un passo significativo nel contesto del conflitto in corso.