Meta ha annunciato oggi che dal mese prossimo saranno disponibili due nuovi modi per poter controllare le proprie statistiche di Oculus Move, il fitness tracker integrato in Quest, al di fuori dell’ambiente VR. Attualmente, è possibile accedere a queste statistiche solo tramite l’app Oculus Move in realtà virtuale, ma l’azienda introdurrà la consultazione dei propri dati fitness in altri due modi: tramite l’app mobile di Oculus su iOS o Android potremo sincronizzare le statistiche, in modo che i dati dell’allenamento, comprese le calorie bruciate e i minuti di allenamento in VR, più gli obiettivi impostati, siano disponibili e vengano visualizzati sullo smartphone. La seconda modalità è tramite la app Salute di Apple. I possessori di un dispositivo iOS saranno in grado di scegliere di sincronizzare i propri progressi con l’app Apple, per monitorare automaticamente gli allenamenti VR sul proprio iPhone, iPad o Apple Watch. Questo significa che tutte le statistiche degli esercizi, comprese le attività dentro e fuori dalla VR, possono essere monitorate e disponibili in un unico posto. Questi aggiornamenti inizieranno a essere distribuiti il mese prossimo, e per il futuro Meta dice di essere al lavoro su integrazioni con altre piattaforme di fitness tracking. Dal punto di vista della privacy, Meta precisa che i dati Move rimangono sul visore. Se si decide invece di sincronizzarli con l’app mobile di Oculus, le statistiche Move sono elaborate e memorizzate sui server dell’azienda e protette con crittografia end-to-end. I dati Move degli utenti non vengono usati per nessun annuncio sui servizi Meta.