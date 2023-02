OCSE, tasso disoccupazione resta al minimo storico del 4,9%

– Il tasso di disoccupazione nell’area OCSE è rimasto stabile al 4,9% a dicembre 2022, il sesto mese consecutivo a questo minimo storico dall’inizio della serie nel 2001. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico segnala però che questo tasso medio nasconde ampie differenze tra i paesi. In particolare, sono 9 i paesi vicini ai minimi storici a dicembre, tra cui Canada, Francia, Germania e Stati Uniti.

Nel 2022, il numero di lavoratori disoccupati nell’area OCSE è sceso a 33,9 milioni, il livello annuale più basso dall’inizio della serie. Il numero di lavoratori disoccupati ha raggiunto minimi storici in Polonia, Slovenia e Stati Uniti.

Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile sia per le donne che per gli uomini, rispettivamente al 5,2% e al 4,7%, così come per i lavoratori più giovani.

Nell’Unione Europea e nell’Eurozona, il tasso di disoccupazione è rimasto ai minimi storici rispettivamente del 6,1% e del 6,6%. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile o è diminuito in oltre il 70% dei paesi dell’Eurozona, con il calo maggiore osservato in Austria. In Italia è stabile al 7,8%, ancora lontano dal minimo di 5,9% dell’aprile 2007.

Al di fuori dell’Europa, il tasso di disoccupazione è diminuito in Canada e negli Stati Uniti, mentre è rimasto stabile in Australia, Giappone e Messico. Al contrario, è aumentato in Colombia, Israele, Corea e Turchia.