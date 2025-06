Ocse Rivisita Previsioni: Crescita Globale in Calo

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita globale per la seconda volta nel 2023. La decisione è stata influenzata dall’incremento delle barriere commerciali, che sta rallentando il commercio internazionale e penalizzando le economie. L’Ocse ha sottolineato come tali misure protezionistiche possano ostacolare la ripresa economica post-pandemia. Le stime ora indicano una crescita inferiore rispetto a quanto previsto in precedenza, evidenziando le sfide economiche che i paesi devono affrontare. Inoltre, l’andamento negativo dei mercati energetici e le tensioni geopolitiche contribuirebbero a questo scenario complesso. L’agenzia ha avvertito che, senza politiche adeguate a stimolare la cooperazione internazionale, il rallentamento potrebbe protrarsi nel tempo, colpendo in particolare le economie più vulnerabili.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it