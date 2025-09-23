25.9 C
Ocse: prospettive di crescita per l’economia italiana

Da StraNotizie
Ocse: prospettive di crescita per l’economia italiana

L’OCSE ha registrato un miglioramento della resilienza economica globale, con una crescita stimata del 3,2% per quest’anno, superiore alla previsione del 2,9%. La crescita del PIL è attesa al 2,9% nel 2026. A sostenere questi dati sono contribuiti la solidità delle economie emergenti e gli investimenti nell’intelligenza artificiale, in particolare negli Stati Uniti, sebbene questo possa avere un impatto sul mercato del lavoro.

Nonostante ciò, il contesto attuale è complesso. Negli Stati Uniti, l’aumento dei dazi ha portato a tensioni commerciali che influiscono su spesa e occupazione, con un verosimile aumento della disoccupazione e una diminuzione delle nuove assunzioni. I rischi futuri derivano da dazi, vincoli fiscali e pressioni inflazionistiche, mentre la volatilità delle criptovalute potrebbe compromettere la stabilità finanziaria. Tuttavia, un eventuale allentamento delle restrizioni commerciali o progressi rapidi nell’AI potrebbero favorire una crescita più robusta.

Negli Stati Uniti si prevede un significativo calo della crescita, dal 2,8% a livelli inferiori, a causa di tariffe più alte e riduzione della forza lavoro. Anche la Cina evidenzia un rallentamento, con una crescita prevista in calo dal 4,9% al 4,4%. Al contrario, l’Area Euro dovrebbe subire un rallentamento più moderato, passando dall’1,2% all’1%.

Per l’Italia, l’OCSE prevede una crescita moderata dello 0,6% nel 2025 e ha rivisto le previsioni d’inflazione al ribasso. Il bilancio pubblico è considerato migliorato, ma l’agenzia ha esortato il governo a continuare la riduzione del debito e a proseguire le riforme strutturali necessarie per garantire stabilità continua.

