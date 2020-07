Le “tensioni a bordo della Ocean Viking stanno aumentando e alcuni migranti minacciano di buttarsi a mare”. Lo afferma un nota di Sos Mediterranee, che gestisce la nave, adesso al largo di Lampedusa con 180 migranti soccorsi nei giorni scorsi. “Abbiamo inviato cinque richieste alle autorità marittime italiane e maltesi per l’assegnazione di un porto di sbarco: finora non abbiamo ricevuto risposte eccetto due, negative. – continua la nota di Sos Mediterranee – I sopravvissuti hanno detto alle nostre squadre di aver trascorso da due a cinque giorni in mare prima di essere soccorsi dalla Ocean Viking. Cio’ significa che alcuni dei 180 sopravvissuti sono in condizioni precarie in mare da più di 8 giorni. Questa situazione è inaccettabile”.

Fonte