Occupazioni scolastiche a Roma, tensioni e richieste di dialogo

Il preside del liceo scientifico Augusto Righi di Roma, Giovanni Cogliandro, ha lanciato un appello agli studenti che occupano la scuola da due settimane, invitandoli a terminare l’occupazione e ripristinare l’attività didattica. La richiesta è diventata più urgente dopo tentativi di incursione da parte di gruppi collegati all’estrema destra.

Recentemente, ci sono stati due tentativi di blitz nel liceo occupato. Nella prima serata, gli assalitori hanno lanciato bottiglie di vetro contro la scuola. Nella seconda occasione, hanno tentato di entrare attraverso una finestra, ma sono fuggiti dopo l’attivazione dell’allarme. Gli infiltrati sono ritornati in numero maggiore e hanno lanciato anche mattoni, oltre a urlare slogan nazisti e insulti contro alcune studentesse. Il preside teme che tali attacchi possano ripetersi.

Al momento, la Digos sta indagando e ha effettuato perquisizioni su tre giovani legati al movimento Lotta studentesca. Cogliandro ha assicurato che gli studenti stanno bene e che il dialogo resta aperto. Tuttavia, la sua preoccupazione è crescente, soprattutto per il danno arrecato all’intera comunità scolastica. Al di là delle divisioni iniziali, molti genitori e il 95% degli studenti non partecipanti alla protesta chiedono il ritorno alla didattica.

I cinque presidenti dell’Associazione nazionale presidi del Lazio hanno denunciato le occupazioni scolastiche, sottolineando che non hanno mai raggiunto i loro scopi e hanno causato danni significativi alle strutture scolastiche. Dall’inizio dell’anno scolastico, più di venti scuole romane sono state interessate dalle occupazioni.