Occupazioni abusive: Andria al top

Andria presenta il maggior numero di occupazioni abusive di case popolari rispetto agli altri comuni del circondario del Tribunale di Trani, con 188 casi. I dati sono stati resi noti dal procuratore di Trani, Renato Nitti, nell’ambito di un’analisi criminale. Per contrastare questo fenomeno, è stata attivata un’unità di contrasto denominata “U633”, composta da personale della Polizia locale, con il duplice scopo di acquisire elementi concreti per valutare la sussistenza di ipotesi di reato e consentire una risposta mirata ed efficace al fenomeno.

L’unità “U633” adotta un sistema di monitoraggio basato sull’analisi di diversi parametri, tra cui la situazione immobiliare degli occupanti, il profilo degli occupanti, la vulnerabilità del nucleo occupante e il contesto dell’occupazione. Inoltre, vengono valutate le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi e degli immobili occupati.

I dati emersi dal monitoraggio mostrano che Andria è in cima alla lista con 188 casi di occupazione abusiva, seguita da Barletta con 64 occupazioni e Bisceglie con 45. Il fenomeno si manifesta in maniera meno estesa a Molfetta con 21 casi, Trani con 15 e Terlizzi con 11. I comuni di Corato, Canosa di Puglia e Ruvo di Puglia registrano il numero più basso di occupazioni, rispettivamente 9, 7 e 7.

In conseguenza dei controlli effettuati, sono stati iscritti un totale di 17 procedimenti penali a Terlizzi, il numero più alto, e 16 ad Andria. Seguono Molfetta con 13 procedimenti, Canosa di Puglia e Corato entrambi con 9 iscrizioni, e Bisceglie con 8. In altri comuni il numero di procedimenti è più contenuto. È degno di nota il fatto che, sebbene Minervino Murge e Spinazzola non avessero registrato occupazioni al momento del monitoraggio, risultano avviati rispettivamente 4 e 3 procedimenti penali.