Occupazione Università di Trento: solidarietà a Gaza

Gli studenti della facoltà di Sociologia dell’Università di Trento continuano a occupare i locali per sostenere il movimento “Blocchiamo tutto”. Questa iniziativa si propone di esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e di opporsi al coinvolgimento di istituzioni e aziende nei rapporti con Israele.

Nel corso delle ultime ore, il gruppo trentino di Global Movement to Gaza Italia ha espresso il proprio supporto, sottolineando l’importanza di una lotta politica e di un’alternativa di giustizia in relazione alla situazione di conflitto in corso a Gaza e in Cisgiordania. L’organizzazione appoggia le richieste degli studenti e della comunità accademica, chiedendo all’Università di Trento di interrompere immediatamente i legami con università e aziende israeliane, nonché con imprese del settore bellico accusate di essere complici del genocidio.

In aggiunta, Global Movement to Gaza Italia sollecita l’ateneo a stabilire accordi di cooperazione con università palestinesi, a mettere in atto misure di supporto per accademici e studenti di Gaza e Cisgiordania, e a creare canali preferenziali per il loro accesso ai programmi internazionali dell’Università di Trento.

Il gruppo evidenzia che tali iniziative non devono essere viste come gesti di benevolenza umanitaria, ma come decisioni coerenti con la cessazione delle collaborazioni con enti israeliani. Infine, riafferma la sua adesione alla Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI).