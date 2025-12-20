Occupazione scuola Roma

L’occupazione del liceo classico Giulio Cesare è terminata dopo due giorni. La dirigente scolastica, Paola Senesi, ha comunicato la fine dell’occupazione con una circolare pubblicata sul sito della scuola. Senesi ha espresso ferma deplorazione per quanto accaduto, che ha comportato una grave compromissione del diritto allo studio e del clima educativo della scuola.

Dopo l’occupazione, la scuola ha subito danneggiamenti e la dirigente scolastica ha condannato le scritte offensive, diffamatorie e minacciose comparse nei locali dell’istituto. Cinque studenti sono stati identificati come partecipanti all’occupazione e sono stati dati 5 in condotta, che potrebbe comportare la bocciatura se confermato anche per il secondo quadrimestre.

Il Consiglio di Istituto ha annullato le gite scolastiche a causa della compromissione del rapporto di fiducia tra docenti e studenti. I rappresentanti dei genitori hanno espresso perplessità sulle misure adottate, sostenendo che le sanzioni potrebbero essere inique e produrre effetti educativamente controproducenti.

La scuola ha anche deciso di eliminare i crediti relativi all’attività Cwmun a causa dei contratti già sottoscritti. I genitori hanno chiesto una riflessione ulteriore sui provvedimenti presi e la possibilità di pervenire a soluzioni di compromesso. La dirigente scolastica ha ribadito la necessità di attivare azioni educative e formative per promuovere il rispetto reciproco e l’impegno a rafforzare i percorsi di educazione alla legalità, alla cittadinanza e al rispetto di genere.