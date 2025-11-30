Occupazione scuola Empoli

Le lezioni all’istituto superiore Fermi-Da Vinci di Empoli sono state sospese a causa dei danni causati dall’occupazione studentesca avvenuta dal 24 al 28 novembre. I danni includono banchi, sedie, cattedre e armadietti rotti, serrature delle porte delle classi rotte, vetro dell’armadio, microfono dell’auditorium, due megafoni e cartongesso danneggiati, maniglioni anti-panico da cambiare, recinzioni esterne divelte e chiavi rubate, compresa quella della cassaforte dove vengono custoditi i diplomi.

Il dirigente scolastico Gaetano Gianfranco Flaviano è amareggiato sia dai “suoi ragazzi” che dalla politica empolese, che ha solidarizzato con l’occupazione, considerata illegale secondo il Codice di procedura penale. Flaviano ritiene che la classe politica debba spiegare che esistono altre forme di protesta e non solidarizzare con le occupazioni, che rappresentano una violazione.

Dopo l’occupazione, il dirigente scolastico ha trascorso una notte di vigilanza con le forze dell’ordine per scongiurare nuove incursioni vandaliche. Ha anche dovuto attivare il servizio di vigilanza privata e sigillare le finestre per proteggere l’edificio.

Flaviano ha inoltre risposto alle critiche mosse in questi giorni, precisando che i bagni sono solo vetusti e non fatiscenti, e che il tema sicurezza è stato affrontato con interventi di miglioramento sismico. Ha anche spiegato che l’impianto di riscaldamento ha 40 anni e non si può cambiare in un giorno. Il dirigente scolastico ritiene che la scuola stia facendo il massimo con le risorse disponibili.