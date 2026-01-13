Occupazione scuola a Siracusa

Gli studenti del Liceo “O.M. Corbino” di Siracusa hanno annunciato l’occupazione dell’istituto a seguito delle persistenti criticità legate al riscaldamento degli edifici scolastici. L’occupazione è iniziata alle ore 07:30 e proseguirà fino alle ore 07:30 del giorno successivo.

La notizia dell’occupazione arriva dopo un comunicato stampa della dirigente scolastica, prof.ssa Valentina Grande, che aveva fornito chiarimenti sulle condizioni di temperatura rilevate in alcune aule della sede succursale. La dirigente aveva riconosciuto che la temperatura di circa 13 gradi non risponde ai parametri previsti dalla normativa vigente e che al di sotto dei 18 gradi non possano essere garantite condizioni adeguate per lo svolgimento delle attività didattiche.

La scuola aveva annunciato che un tecnico incaricato dal Libero consorzio avrebbe effettuato un sopralluogo sulla caldaia della succursale per attivare il riscaldamento. La dirigente aveva anche ribadito che l’obiettivo è garantire il diritto allo studio nel pieno rispetto della normativa vigente.

Gli studenti motivano l’occupazione richiamando l’articolo 34 della Costituzione, che garantisce il diritto all’istruzione, e il D.Lgs. 81/2008 sulle condizioni minime di sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli studenti definiscono l’occupazione «una forma di protesta consapevole» e sottolineano che «non si può apprendere dove non si riesce nemmeno a stare».

La protesta non è rivolta contro l’amministrazione del liceo, ma contro l’indifferenza di chi se ne dovrebbe occupare. L’Unione Giovani di Sinistra Siracusa ha dichiarato di essere al fianco degli studenti e chiede il rispetto delle temperature stabilite per legge per lo svolgimento delle attività didattiche.