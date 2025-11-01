16.4 C
Occupazione scolastica in Italia: il dibattito che avanza

L’occupazione dei licei si è conclusa con un episodio simbolico: il furto dello striscione “Piccolomini occupato”, che rappresentava il coinvolgimento degli studenti in un dibattito importante, in particolare sul conflitto israelo-palestinese e su questioni politiche globali.

Gli studenti hanno condannato il furto, definendolo un atto infantile. La maggioranza degli occupanti ha deciso di continuare l’occupazione come un elemento di resistenza, sottolineando l’importanza di sviluppare un pensiero critico tra i loro coetanei. La giornata, trascorsa senza interruzioni, ha incluso incontri con diverse associazioni, come la Rete contro il Riarmo e Allerta Media.

Al liceo Buoninsegna, gli studenti hanno chiuso la scuola nel pomeriggio per svolgere delle pulizie, mentre al Piccolomini le attività si sono estese fino a sera, con la stessa premura di restituire l’istituto in ordine. Gli studenti del Piccolomini hanno affermato che l’occupazione è solo l’inizio della loro mobilitazione per creare consapevolezza politica.

Alla fine della settimana, gli studenti procederanno a un bilancio su quanto accaduto, valutando l’utilità dell’occupazione e i metodi utilizzati. Il dibattito suscitato si è esteso anche all’esterno della scuola, coinvolgendo la comunità attraverso conversazioni sui social e nei locali. La Rete Senese contro il Riarmo ha espresso sostegno, mentre alcuni docenti hanno manifestato dissenso, sostenendo che il dialogo deve rimanere la via principale per risolvere le problematiche.

