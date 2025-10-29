Occupazione scolastica a Roma, incidente e sgombero imminente

Una 16enne è in gravi condizioni dopo essere caduta da una tettoia del liceo Pilo Albertelli durante un’occupazione. L’incidente ha spinto la preside, Rosa Palmiero, a denunciare l’occupazione e a richiedere lo sgombero della scuola.

La studentessa è stata ricoverata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù per una frattura di due vertebre e del coccige, oltre a una lacerazione della milza. Sono stati necessari i vigili del fuoco per recuperarla, poiché è precipitata in un seminterrato non accessibile.

Secondo quanto riferito da alcuni studenti, ci sono stati ritardi nella chiamata dei soccorsi, poiché inizialmente sembrava che l’incidente fosse di lieve entità. In seguito, la preside ha deciso di sporgere querela, considerato il coinvolgimento di una minorenne. La denuncia è stata inviata alla Procura e si accusa l’occupazione della scuola, in base all’articolo 633 del codice penale, che punisce l’invasione di edifici.

Nonostante il comunicato del collettivo studentesco, che affermava di voler interrompere l’occupazione in segno di solidarietà con la compagna ferita, gli studenti hanno deciso di proseguire, dichiarando che tale decisione non è legata all’incidente. La preside aveva già invitato gli studenti a riflettere sulle conseguenze della loro azione, considerata un’interruzione di pubblico servizio. Ora si attende di vedere come proseguirà la situazione, mentre gli studenti stanno organizzando il ripristino dell’ordine all’interno della scuola.