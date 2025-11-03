Occupazione Liceo Artistico: Riflessioni sulla Libertà Scolastica

Gli studenti del liceo artistico Duccio di Buoninsegna hanno recentemente concluso l’occupazione della scuola, esprimendo le ragioni di questa scelta attraverso una lettera aperta. Hanno chiarito che non considerano il diritto allo studio limitato alla mera partecipazione alle lezioni, ma si concentrano su aspetti più ampi come la libertà e la responsabilità.

Durante l’occupazione, hanno notato un’ampia indifferenza tra i loro compagni, sostenendo che una simile iniziativa non si verificava da anni. Le cause di questa risposta variano dalla mancanza di informazione all’instaurarsi di un clima di paura attorno alla mobilitazione studentesca. Hanno voluto dimostrare che azioni di questo tipo possono essere organizzate in modo pacifico e costruttivo.

Gli studenti auspicano che in futuro i loro compagni prestino maggiore attenzione ai temi d’attualità e valutino quando sia opportuno mobilitarsi. Il successo dell’occupazione è stato anche il risultato di una buona collaborazione tra le diverse sezioni del Complesso Piccolomini; un dialogo che sperano possa continuare a svilupparsi. La creazione di un collettivo ha rappresentato un passo importante per dare voce a tutto il gruppo studentesco senese. Anche studenti provenienti da altre scuole hanno preso parte attivamente, contribuendo alla gestione e alla cura dell’ambiente scolastico durante questo periodo.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo