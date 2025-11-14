Occupazione in Trentino: analisi e opportunità di lavoro

L’evento annuale dedicato all’occupazione in Trentino offre un’importante opportunità di discussione sulle politiche del lavoro e sulla contrattazione collettiva. Organizzato dall’Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento in collaborazione con TSM-Trentino School of Management, l’incontro si svolgerà martedì 18 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Sala InCooperazione della Federazione trentina della cooperazione a Trento. Giornalisti e cittadini sono invitati a partecipare.

Il convegno inizierà con la presentazione del 40° Rapporto sull’occupazione in Trentino, che analizza i dati fino al primo semestre del 2025. Seguirà un focus sui risultati del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro, Achille Spinelli, aprirà i lavori dando il benvenuto ai partecipanti. La presentazione del rapporto sarà condotta da Isabella Speziali, Direttrice dell’Ufficio dati e funzioni di sistema delle politiche e del mercato del lavoro dell’Agenzia del Lavoro, con un’analisi degli andamenti occupazionali nel 2024 e nei primi sei mesi del 2025. La valutazione del programma GOL sarà presentata da Giulio Zanella dell’Università di Bologna e da Elisa Martini dell’Ufficio Dati dell’Agenzia del Lavoro.

Nella seconda parte dell’incontro, si svolgerà una tavola rotonda dedicata alla contrattazione, moderata dal prof. Luca Nogler dell’Università di Trento, con la partecipazione di istituzioni provinciali e esperti del settore. L’evento sarà aperto in presenza, con iscrizione richiesta fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web dell’Agenzia del Lavoro.