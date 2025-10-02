Occupazione in Sardegna: segnali di crescita e nuove strategie

Cagliari – L’assessora al Lavoro, Desirè Manca, ha annunciato un programma di interventi mirati per migliorare l’occupazione in Sardegna. Sin dall’inizio della legislatura, sono state implementate misure di supporto per categorie fragili, come disoccupati di lungo periodo, over 50 e lavoratori a basso reddito. Sono stati destinati 40 milioni di euro a questi incentivi, ottenendo grande successo: in pochi giorni sono pervenute 1.635 richieste da aziende, molte delle quali si sono tradotte in assunzioni.

In base ai dati del Rendiconto Sociale Regionale dell’Inps, il mercato del lavoro in Sardegna ha mostrato segnali positivi. Durante il 2024, il tasso di occupazione è aumentato dal 56,1 al 57,7%, mentre il tasso di disoccupazione è sceso dall’10,1 all’8,3%. Anche il tasso di inattività ha registrato un calo, passando dal 37,5 al 36,9%.

Questi risultati incoraggiano a proseguire con le attuali strategie. Manca ha evidenziato l’importanza di aumentare le opportunità di lavoro e di contrastare il mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. In questo contesto, si punta sulla misura “Filo” (Filiere Innovazione Lavoro Occupazione), che mira a collegare le esigenze del mercato con l’offerta formativa.

È stata presentata una delibera in Giunta per modernizzare la formazione, permettendo percorsi più adeguati alle richieste del mercato. Questo è un passo fondamentale per costruire un sistema integrato, in grado di rispondere efficacemente alle necessità sia dei cittadini che del tessuto produttivo regionale.

Tuttavia, continua il trend negativo legato alla diminuzione della popolazione sull’isola, con un saldo negativo di 11.592 persone. Anche le retribuzioni sono inferiori alla media nazionale, con guadagni medi di 86,4 euro per gli uomini e 65,8 euro per le donne. Si propone l’introduzione di un salario minimo per migliorare la qualità della vita dei cittadini.