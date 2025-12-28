L’occupazione in Piemonte è rimasta stabile grazie al settore delle costruzioni e all’aumento delle donne assunte nel comparto dei servizi, che ha ridotto la quota degli inattivi in età da lavoro. Tuttavia, il numero di persone in cerca di lavoro è aumentato, in larga parte ex occupati, e il tasso di disoccupazione è salito notevolmente, superando quello delle regioni del Centro Nord.

Secondo i dati dell’Istat, nel terzo trimestre, l’occupazione in Piemonte è scesa di 2.000 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a causa di un calo di 11.000 uomini occupati, solo parzialmente compensato da un aumento di 9.000 donne occupate. La sostanziale tenuta dell’occupazione è dovuta anche al settore delle costruzioni, che ha aumentato i propri addetti di 11.000 unità.

Tutti gli altri settori hanno ridotto gli addetti: l’industria di 4.000, l’agricoltura di 2.000 e i servizi di 8.000. Il commercio e i pubblici esercizi hanno mantenuto inalterati i livelli occupazionali grazie all’aumento delle donne occupate, che sono cresciute di 10.000 unità.

La componente femminile ha aiutato anche a ridurre gli inattivi in età da lavoro, che sono diminuiti di 29.000 unità, grazie soprattutto alle 24.000 donne che hanno abbandonato la condizione di inattive. Tuttavia, le persone in cerca di occupazione sono cresciute di 34.000 unità, passando da 90.000 a 124.000, e il tasso di disoccupazione è salito al 6,3%. Il genere maschile è il più penalizzato, con un tasso di disoccupazione del 6,6% contro il 5,8% delle donne.

Il Piemonte si trova al vertice della graduatoria del Centro Nord per tasso di disoccupazione, superando la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e la Liguria. A livello nazionale, il numero di donne imprenditrici è il più elevato dell’Unione europea, con il 16% del totale delle donne occupate complessivamente. Il 71% delle imprese guidate da donne italiane opera nel comparto dei servizi e del commercio.