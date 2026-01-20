Occupazione in Italia

L’Italia si trova in una fase delicata e complessa sul fronte occupazionale, con segnali positivi ma anche criticità strutturali. L’occupazione è aumentata di un milione di unità, un dato che sottolinea la resilienza e la dinamicità del mercato del lavoro italiano. Tuttavia, permangono preoccupazioni riguardo il numero degli inattivi, ancora stabilmente attorno a quota 12,4 milioni, pari al 33% della popolazione attiva.

Il mercato del lavoro italiano ha registrato una crescita sostanziale degli occupati, con un milione di nuovi posti di lavoro creati tra il 2022 e il 2025. Il tasso di disoccupazione è diminuito costantemente, scendendo a 1,4 milioni. Tuttavia, va sottolineato che buona parte di questa diminuzione è dovuta non solo all’aumento dell’occupazione, ma anche all’ampliamento della platea degli inattivi.

Gli inattivi rappresentano un dato strutturale da affrontare con urgenza, con il 33% della popolazione in età da lavoro che rientra in questa categoria. Questa platea comprende giovani scoraggiati, donne con carichi familiari, anziani in età lavorativa ma fuori dal mercato. La persistenza di una quota così elevata ha effetti rilevanti su crescita, sostenibilità del welfare e competitività nazionale.

Il pressing fiscale sul lavoro è un altro punto fondamentale emerso dall’analisi, con le imprese che segnalano la necessità di ridurre il pressing fiscale per sostenere la crescita occupazionale e favorire una maggiore qualità dei posti di lavoro. Il costo del lavoro rimane elevato e rappresenta un freno sia alle assunzioni sia alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

La qualità e la tipologia dei posti di lavoro creati restano elementi critici, con buona parte delle nuove assunzioni che riguarda contratti a tempo determinato o parziale, posizioni a bassa qualifica e settori a basso valore aggiunto. fondamentale che le politiche occupazionali non si limitino a incrementare solo la quantità, ma agiscano per la creazione di lavoro di qualità.

Le regioni del Nord mostrano dati sugli occupati e sui tassi di disoccupazione significativamente migliori rispetto al Mezzogiorno e alle isole, con il tasso di disoccupazione che rimane più elevato della media nazionale e la percentuale di inattivi che tocca spesso punte del 40%. Questa frattura territoriale contribuisce a frenare il pieno sviluppo del paese e rende necessarie politiche occupazionali mirate e investimenti in infrastrutture, istruzione e innovazione nelle aree più fragili.

Le donne continuano a essere sottorappresentate tra gli occupati, complici le difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, una rete di servizi ancora debole e stereotipi culturali duri a morire. I giovani affrontano ancora una transizione scuola-lavoro lunga, frammentata e difficile, con il fenomeno dei NEET che continua a destare preoccupazione.

Per affrontare efficacemente le criticità emerse, Unimpresa sollecita il Governo e le istituzioni a una ridefinizione generale delle politiche occupazionali, con priorità su abbattere il cuneo fiscale sul lavoro, rafforzare i centri per l’impiego, introdurre sgravi e incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro. Solo ponendo attenzione a queste direttrici sarà possibile consolidare i segnali di crescita e superare le principali criticità del mercato del lavoro italiano.