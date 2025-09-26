Occupazione in Italia: sfide e strategie per il futuro

Nei prossimi anni, si prevede che circa 6,1 milioni di lavoratori lasceranno il mercato del lavoro, mentre i giovani in ingresso non saranno sufficienti a coprire questa carenza. Entro il 2060, la popolazione attiva, cioè quella di età compresa tra 20 e 64 anni, diminuirà del 34%, con impatti significativi sulla crescita economica, sul sistema di welfare e sulla sostenibilità della spesa pubblica.

Questi dati emergono dalle analisi dell’Inapp, che evidenzia alcuni segnali già visibili, come l’aumento dell’indice di dipendenza demografica, la mancanza di competenze adeguate e le difficoltà nel trovare personale. Inoltre, si prevede che la spesa pensionistica raggiunga il 17% del PIL entro un futuro prossimo, e oltre 4 milioni di persone over 65 non autosufficienti necessiteranno assistenza continuativa.

Per affrontare gli effetti dell’invecchiamento della popolazione, Inapp suggerisce di attivare circa 1,4 milioni di adulti, soprattutto giovani, che attualmente non studiano né lavorano. Il presidente dell’Inapp, Natale Forlani, sottolinea che la sostenibilità del mercato del lavoro dipende dalla capacità di aumentare il numero di occupati e contribuenti, con particolare attenzione alle donne, e di incrementare la produttività per garantire risorse pubbliche e private adeguate.

In Italia, ci sono 7,8 milioni di donne tra i 15 e i 64 anni fuori dal mercato del lavoro, con oltre 1,2 milioni disponibili a lavorare. Nelle regioni del Sud, oltre il 23% di queste donne è disponibile a lavorare, ma molti citano motivi di cura familiare come ostacolo. Attualmente, il 54,9% degli occupati ha più di 45 anni e necessita di formazione continua.

Inapp raccomanda anche di diversificare le politiche per la terza età, considerando attivi e non autosufficienti separatamente, e di potenziare i servizi di prossimità. Infine, è necessario riformare l’assistenza alla non autosufficienza, valorizzando il ruolo degli anziani come consumatori di spesa sociale.