Occupazione in Italia in calo

A novembre, il mercato del lavoro registra un calo degli occupati e dei disoccupati, accompagnato da una crescita degli inattivi. La diminuzione degli occupati, pari allo 0,1% con un calo di 34mila unità, riguarda le donne, i dipendenti a termine e gli autonomi, nonché le fasce d’età tra i 15-24enni e i 35-49enni. Al contrario, il numero di occupati aumenta per i 25-34enni e rimane stabile tra gli uomini, i dipendenti permanenti e le persone con almeno 50 anni d’età, portando il tasso di occupazione al 62,6%.

La diminuzione delle persone in cerca di lavoro, pari al 2,0% con un calo di 30mila unità, interessa entrambi i generi e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni, dove si registra un lieve aumento. Il tasso di disoccupazione scende al 5,7%, mentre quello giovanile scende al 18,8%. La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, pari allo 0,6% con un aumento di 72mila unità, riguarda entrambi i generi e tutte le classi d’età, eccetto i 25-34enni, e porta il tasso di inattività al 33,5%.

Confrontando il trimestre settembre-novembre con il precedente, si registra un aumento del numero di occupati, mentre diminuiscono le persone in cerca di lavoro e rimangono stabili gli inattivi. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il numero di occupati aumenta, con un incremento dello 0,7% e 179mila unità in più, e il tasso di occupazione sale di 0,3 punti percentuali. Calano sia il numero di persone in cerca di lavoro sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni. Il numero di occupati, pari a 24 milioni 188mila, è in calo rispetto al mese precedente, con una diminuzione dei dipendenti a termine e degli autonomi, mentre i dipendenti permanenti rimangono stabili. L’occupazione aumenta rispetto all’anno precedente, grazie alla crescita dei dipendenti permanenti e degli autonomi, parzialmente compensata dal calo dei dipendenti a termine.