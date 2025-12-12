Occupazione in Italia, il Sud traina la crescita

Le strade dell’occupazione continuano a portare al Sud, come confermano i dati Istat sul mercato del lavoro nel terzo trimestre. Il Mezzogiorno è l’unica macroarea a registrare valori in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un aumento del tasso di occupazione dello 0,5%. Ciò aiuta a mitigare la frenata della crescita degli occupati a livello nazionale.

Il primato del Sud nella crescita occupazionale sembra destinato a durare, come suggeriscono le previsioni sul Pil, elaborate da Svimez. Il Mezzogiorno sarà ancora la regione trainante dell’Italia, nonostante la distanza con le medie del Nord e dell’Italia in termini di occupazione resti notevole.

I dati Istat mostrano dinamiche differenti tra le ripartizioni territoriali sui mercati del lavoro: il tasso di occupazione diminuisce nel Nord e nel Centro, mentre aumenta nel Mezzogiorno. Il tasso di disoccupazione sale lievemente nel Centro e nel Mezzogiorno, e resta invariato al Nord. Il tasso di inattività aumenta nelle regioni centrali e settentrionali e diminuisce in quelle meridionali.

Il numero di occupati è in calo di 45mila unità rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 24 milioni 102 mila. Il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni è pari a 62,5%, stabilmente rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente. Nonostante il calo degli occupati, il tasso di disoccupazione scende al 6,1%, in calo di 0,2 punti sul trimestre precedente.

Il sottosegretario con delega al Sud, Luigi Sbarra, ha commentato che i dati confermano la resilienza del mercato del lavoro meridionale, con un aumento dell’occupazione femminile nel Mezzogiorno del 1,0%. La permanenza nell’occupazione nel Mezzogiorno sale del 3,7%, e il tasso di inattività diminuisce dello 0,6%. Sbarra sostiene che questi dati confermano l’evoluzione positiva del mercato del lavoro meridionale.