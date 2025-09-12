Occupazione in Italia: cresce il lavoro autonomo e precario

L’Istat ha pubblicato i dati sul mercato del lavoro italiano per il secondo trimestre del 2025, evidenziando una situazione complessa. L’occupazione totale rimane stabile al 62,6% rispetto al trimestre precedente, ma nasconde un significativo spostamento verso i contratti di lavoro autonomo.
Dall’analisi trimestrale emerge un calo marcato dei lavoratori dipendenti, con una diminuzione di 21.000 unità per i contratti a tempo indeterminato e di 45.000 per quelli a tempo determinato. Questa contrazione è stata però compensata da un incremento dei lavoratori indipendenti, cresciuti di 74.000 unità. Ciò suggerisce difficoltà nel creare occupazione stabile, favorendo invece forme contrattuali più flessibili.
Il quadro si complica ulteriormente con l’aumento del numero di disoccupati, che segna un incremento di 13.000 persone. Al contempo, il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni ha registrato una lieve diminuzione di 16.000 unità. Questi dati indicano che, nonostante una certa stabilità, il mercato del lavoro incontra difficoltà nel reintegrare chi cerca attivamente un impiego.
Analizzando i dati su base annuale rispetto al secondo trimestre del 2024, il numero di occupati è aumentato di 226.000 unità, sostenuto principalmente dalla crescita dei dipendenti a tempo indeterminato e degli autonomi. Tuttavia, si evidenzia una preoccupante diminuzione dei contratti a termine, scesi del 7,7% in un anno.
In generale, la situazione attuale suggerisce che, sebbene l’occupazione continui a crescere, questa si basa sempre più sul lavoro autonomo, mentre permangono precarietà e instabilità nel mercato del lavoro.