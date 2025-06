Occupazione in Crescita, Produzione in Calo: Perché?

Nonostante l’aumento dell’occupazione, la produzione industriale in Italia sta registrando un calo. Questo paradosso ha suscitato diverse teorie sui social, ma il fenomeno rimane complesso e controverso. L’economista Riccardo Trezzi, intervistato da Today.it, analizza le anomalie statistiche che incidono sulla situazione economica del Paese. Secondo Trezzi, è fondamentale comprendere questi dati per non cadere in fraintendimenti e per portare avanti politiche economiche più efficaci. Le discrepanze tra occupazione e produzione sollevano interrogativi sulla reale solidità del mercato e sulla capacità dell’industria di sostenere questa nuova forza lavoro.

Fonte: www.today.it