Economia

Occupazione in crescita: Liguria e il nuovo mercato del lavoro

Il mercato del lavoro in Liguria mostra segnali positivi, con 640mila occupati e un tasso di disoccupazione sceso al 5,4%, un valore dimezzato rispetto ai periodi precedenti. Questi dati sono stati presentati dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, durante il Career Day di Orientamenti a Genova, un evento che facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Bucci ha messo in evidenza l’impegno della Regione nel promuovere l’occupazione tramite bandi per le imprese, il programma Gol e stage formativi. Ha inoltre annunciato l’intenzione di rendere il Career Day un evento sempre più internazionale e duraturo. L’assessore alla Programmazione FSE, Marco Scajola, ha sottolineato l’importanza del Fondo Sociale Europeo nelle politiche attive per l’occupazione, con 55mila liguri coinvolti e un investimento di 90 milioni di euro.

L’edizione del Career Day ha visto la partecipazione di oltre 4.000 persone e 150 aziende, con una significativa presenza internazionale da 10 Paesi europei e dal Canada. L’evento è stato finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo Plus ed è organizzato dalla Regione Liguria in collaborazione con Alfa, le Camere di Commercio, l’Università di Genova e i Centri per l’Impiego della regione.

